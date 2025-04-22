Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı

Küçükçekmece'de motosikletli şahıslarca iş yerine silahlı saldırı

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de sokak üzerindeki bir motosiklet tamircisine, kimliği belirsiz motosikletli iki şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri kaçan şüphelileri arama çalışması başlattı.

Olay, saat 20.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Emsal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz motosikletli iki şahıs, sokaktaki motosiklet tamircisinin önüne yaklaştı. Şüphelilerden biri elindeki silahla iş yerine doğru birden fazla kez ateş etmeye başladı. Saldırı sonrası şüpheliler geldikleri motosiklet kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Saldırıda iş yerine ve park halindeki bir otomobile kurşun isabet etti. Polis ekipleri şüphelileri arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili konuşan esnaf Zekeriya Karakılıç, "Saat 20.25 sıralarında çok yakınımızda 3-4 el silah sesi duyduk. Kendimizi yere attık. Daha sonra dışarı çıktık. Önce kuru sıkı zannettik. Her yer barut kokuyordu. Kimseyi görmedik. Çıktığımızda yandaki motorcunun dükkanına ve park halindeki kendi aracımın arka bagajına kurşun isabet ettiğini gördük. Motorun üzerinde iki kişinin olduğunu söylüyorlar. Daha sonra polisi aradık. Olay yeri incelemenin gelmesini bekledik. Tutanaklar tutuldu. Çok şükür cana gelen bir şey yok. Olay sırasında dükkan açıktı" dedi.