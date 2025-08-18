Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı - Son Dakika
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı

18.08.2025 23:18
Kız arkadaşıyla yürüyen adam, motosikletli saldırganlar tarafından bacağından yaralandı.

Küçükçekmece'de kız arkadaşıyla yürüyen şahıs, cadde ortasında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Sultan Murat Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde kaldırımda kız arkadaşıyla yürüyen bir kişiye motosikletli 2 kişi silahlı saldırı düzenledi. Kaldırımda yürüyen adam bacağından yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulundu. Bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

22:10
