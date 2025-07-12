Küçükçekmece\'de Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı

Küçükçekmece'de dükkana silahlı saldırı düzenleyerek o anların görüntüleri de işyeri sahibine gönderen 3 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, Küçükçekmece ilçesi Tevfikbey Mahallesinde 16 Haziran'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde motosikletli iki kişi tarafından bir işyerine silahlı saldırı düzenlendi. O anlar cep telefonuyla kaydeden saldırganlar olay yerinden kaçarken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, yurt dışı hattına kayıtlı bir numaradan whatsapptan iş yeri sahibinin arandığı, sokağa destek için ücret talep ettikleri ancak esnafın tanımadığı için telefonu kapattığı belirlendi. Daha sonra motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Olay anına ait video kaydını da iş yeri sahibine gönderdikleri belirlendi. Çalışmaların devamında kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.S., S.Ç.K. ve M.M.A. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL