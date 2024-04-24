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Küçükçekmece'de silahlı saldırı anı kamerada

Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de hafif ticari araçla gelerek kişiye silahla saldıran şüpheliler olay yerinden kaçarken yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Cadde'si üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araçla gelen şüpheliler, kaldırımda oturan 2 kişiye ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralanırken yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlattı. Saldırı anıysa çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.