Küçükçekmece'de sokak ortasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de sokak ortasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Küçükçekmece Sefaköy'de bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, iki kişinin sokak ortasında kavga etmesine yol açtı. Kavgada taraflardan biri, cadde üzerinde duran tabelayı diğerinin üzerine fırlattı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

20.05.2024 13:37
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Küçükçekmece'de iki kişi bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında yumruk yumruğa kavga etti. Yaşanan o anlar da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece Sefaköy'de iki kişi bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Adamlar bir süre sonra kavga etmeye başladı. Bir birlerine yumrukla saldırmaya başlayan taraflardan biri cadde üzerinde duran tabelayı diğerinin üzerine fırlattı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de sokak ortasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de sokak ortasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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