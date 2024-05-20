Küçükçekmece'de iki kişi bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında yumruk yumruğa kavga etti. Yaşanan o anlar da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Küçükçekmece Sefaköy'de iki kişi bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Adamlar bir süre sonra kavga etmeye başladı. Bir birlerine yumrukla saldırmaya başlayan taraflardan biri cadde üzerinde duran tabelayı diğerinin üzerine fırlattı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Küçükçekmece'de sokak ortasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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