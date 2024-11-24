Küçükçekmece'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Küçükçekmece'de iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de iki aracın karıştığı trafik kazasında korku dolu anlar yaşandı. Araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, 16.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Akbukut kontrolündeki 34 KFT 009 plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek Tayyip Sarıçiçek'in kullandığı 34 HYT 033 plakalı araca çarptı. Kazanın etkisi ile yoldan çıkan araç refüjdeki ağaçlara çarparken, içinde bulunan iki kişi araçta mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı vatandaşlardan kazada yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.