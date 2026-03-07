Küçükçekmece'de Trafik Tartışması: Cezalar ve Tutuklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küçükçekmece'de Trafik Tartışması: Cezalar ve Tutuklamalar

Küçükçekmece\'de Trafik Tartışması: Cezalar ve Tutuklamalar
07.03.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafikteki tartışma sonrası sürücü ve yolcusuna ceza kesildi, araç men edildi, ikisi tutuklandı.

İstanbul Küçükçekmece'de trafikte yaşanan tartışma sonrası yapılan çalışmada araç sürücüsü ve yolcusu yakalandı. Sivil Trafik ekipleri tarafından sürücüye toplam 181 bin 246 TL para cezası uygulanırken araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında, sosyal medyada paylaşılan trafikte tartışma görüntüleri üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerde yer alan araç sürücüsünün T.K., araçta bulunan yolcunun ise Y.O. olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede olayın Küçükçekmece ilçesinde gerçekleştiği belirlendi. Araç sürücüsü ve yolcusuna, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde karayolunda bulunması" maddelerinden toplam 181 bin 246 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Uygulanan cezai işlem kapsamında araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Öte yandan araç sürücüsü T.K. ve yolcu Y.O., haklarında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi. Yapılan işlemlerin ardından iki şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de Trafik Tartışması: Cezalar ve Tutuklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır
İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi Hastaneye kaldırıldı İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı
Mide bulandıran olay Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
Trump-Messi buluşmasında yeni detay Kullanıcılar ikiye bölündü Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü
Devrim Özkan’dan bomba derbi tahmini Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı

15:01
Mabappe, fotoğraf çektirmek isteyen hayranını bin pişman etti
Mabappe, fotoğraf çektirmek isteyen hayranını bin pişman etti
14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
14:19
Gaf mı itiraf mı Trump’ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
Gaf mı itiraf mı? Trump'ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
13:12
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 15:10:55. #7.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Trafik Tartışması: Cezalar ve Tutuklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.