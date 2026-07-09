Küçükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu

Küçükçekmece'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan şüphelinin üzerinde satışa hazır 6 parça uyuşturucu madde ve 5 bin 600 TL para ele geçirildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği Mobil Park Timleri tarafından Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde yapılan denetimler sırasında bir şüpheli durduruldu. A.K. (17) isimli şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst araması yapıldı. Şüphelinin üst aramasında 6 parça halinde satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 600 Türk Lirası ele geçirildi.

Mobil Park timlerince devam eden çalışmada şüphelinin ikametinde, yapılan aramalarda ise satışa hazır 72 adet parça toplamda ise 202 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve paketleme materyalleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahsın emniyetteki sorgusu sürüyor. - İSTANBUL