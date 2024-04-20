Küçükçekmece\'de yağmur sonrası bir binanın istinat duvarı yıkıldı

Küçükçekmece'de bir binanın istinat duvarı, yağmurun ardından yıkıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Tomurcuk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yağışın ardından toprakta kayma meydana geldi. Kayma sonucu bir binanın istinat duvarı bahçeye yıkıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından yaşanan olay belediye ekiplerine bildirildi. Binada herhangi bir risk olmadığı öğrenilirken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
Apartman sakini Servet Balık, "İçeride oturuyorduk bir ses duyduk dışarı çıktık, çıktığımızda duvar yıkılmıştı. Çocuklar hep bu alanda oynuyor. Bugün Allah'tan hava yağışlıydı ve çocuklar dışarıda yoktu. Bir kişi dışarıda olsa faciaya neden olabilirdi" dedi. - İSTANBUL
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