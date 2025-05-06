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Küçükçekmece'de yangın paniği

Küçükçekmece\'de yangın paniği

İş hanında çıkan yangında ayakkabılar yandı, ölen ya da yaralanan olmadı.

06.05.2025 02:45
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Küçükçekmece'de bir iş hanının zemin katında gece saatlerinde çıkan yangın sonucu dükkan içerisindeki ayakkabılar yandı. Ölen veya yaralananın olmadığı olay çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yer alan bir iş hanının zemin katındaki ayakkabı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ayakkabı dükkanının kapısının elektrik nedeniyle kısa devre yapması üzerine çıkan yangın kısa sürede iş yerinin içerisine sıçradı. Çıkan yangın çevrede paniğe neden olurken yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında dükkanda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış saatinde iş hanında ve ayakkabı dükkanında kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Can kaybı ve yaralanma olmayan yangın sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de yangın paniği - Son Dakika

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