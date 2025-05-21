Küçükçekmece'de Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Yaya Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece\'de Yaya Hayatını Kaybetti

Fenalaşan adamın yola düşmesi sonucu geçen servis aracı altında kalarak hayatını kaybetti.

21.05.2025 11:27
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Küçükçekmece'de yürüdüğü sırada fenalaşan adam, yol üzerinde yere yığıldı. Düştüğü sırada başının üstünden servis aracı geçen adam olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, bu gün saat 10.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi 2. Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 60 yaşlarındaki Azerbaycan uykulu bir adam kaldırımda yürüdüğü sırada fenalaştı. Dengede durmakta zorlanan adam yola doğru düşerek yere yığıldı. O sırada R.Ş. isimli sürücünün kontrolündeki 15 HZ 429 plakalı bir servis aracı seyir halindeyken düşen adamın kafası, aracın arka tekerinin altında kaldı. Kaza sonrası servis aracı birkaç metre gittikten sonra durdururken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonrası adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Servis aracı sürücüsü R.Ş. polis ekiplerince karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası adamın cansız bedeni ambulansla morga götürüldü. Kaza sebebiyle cadde trafiğe kapatılırken, çalışmaların sonunda trafik normale döndü. Adamın fenalaşarak yola doğru düşmesi ve yaşanan kaza anı kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Konu ile ilgili konuşan esnaf Mustafa Boz, "Galiba adamın tansiyonu düştü. Bir anda araç geldi. O da aracın altında kaldı. Biz son anda gördük. O anda ölmüştür muhtemelen. Daha sonra polis ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Sürücü de zaten birkaç saniye sonra fark etti. O da anlayamadı. Muhtemelen aynadan gördü" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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