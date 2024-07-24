Küçükçekmece'de yol kenarındaki ağaçlık alanı açık hava meyhaneye döndürdüler - Son Dakika
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Küçükçekmece'de yol kenarındaki ağaçlık alanı açık hava meyhaneye döndürdüler

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İstanbul Küçükçekmece'de, E5 karayolu kenarındaki çimenlik ve ağaçlık alan, özellikle öğle saatlerinden sonra alkol tüketenlerin mekanı haline geldi. Alkol şişeleri ve çöpler ağaçların altında birikirken, çevre sakinleri bu duruma tepki gösteriyor.

24.07.2024 11:18
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Küçükçekmece'de yol kenarındaki ağaçlık alanı açık hava meyhaneye döndürdüler

Yol kenarındaki yeşil alan alkol içenlerin mekanı oldu

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de, E5 karayolu kenarındaki çimenlik ve ağaçlık alan adeta açık hava meyhanesine döndü. Özellikle öğle saatlerinden sonra alkol içenleri geldiği alanda ağaçların altı alkol şişeleriyle doldu.

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde bulunan Florya kavşağındaki yeşillik alan alkol içenlerin açık hava meyhanesine döndü. Özellikle öğle saatlerinden sonra gelen adamlar, masa kurup alkol tüketmeye ve çevreyi kirletmeye başlıyor. Gruplar halinde gelen şahıslar, masa kurup alkol içmeye başlıyor. Şahısların alkol içtikten sonra şişelerini ve çöplerini ağaçların dibine ve yeşil alana bıraktığı görüldü. Ortaya çıkan manzara, çevre sakinlerinin de tepkisini çekiyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de yol kenarındaki ağaçlık alanı açık hava meyhaneye döndürdüler - Son Dakika

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