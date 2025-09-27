Küçükçekmece'de Zehirlenme Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Küçükçekmece'de Zehirlenme Olayı

Haberin Videosunu İzleyin
Küçükçekmece\'de Zehirlenme Olayı
27.09.2025 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Küçükçekmece\'de Zehirlenme Olayı
Haber Videosu

Züccaciye deposunda yapılan ilaçlama sonrası bina sakinleri zehirlendi, 2 kişi etkilendi.

Küçükçekmece'de bir züccaciye deposunda yapılan ilaçlama sonrası bina sakinleri zehirlendi. İki kişinin hafif şekilde etkilendiği olayda bina tedbiren tahliye edildi.

İLAÇLAMA SONRASI APARTMANDAKİLER ZEHİRLENDİ

Olay akşam saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Dilek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın alt katında bulunan züccaciye deposu ilaçlama işlemi gerçekleştirdi. İlaçlama sonrası apartman boşluğundan yayılan ilaçtan 2 kişi etkilendi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından muayene edilen 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirlendi. 3 katlı bina tahliye edilirken ekiplerin incelemeleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Zehirlenme, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Zehirlenme Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Icardi’nin tek golüyle ligde 7’de 7 yaptı Galatasaray, Icardi'nin tek golüyle ligde 7'de 7 yaptı
8 kollu ahtapot Uğurcan Çakır, kendi rekorunu egale etti 8 kollu ahtapot! Uğurcan Çakır, kendi rekorunu egale etti
Hasan Çavuşoğlu: Futbolun adaleti olsa 6-1’lik tarihi skor olurdu Hasan Çavuşoğlu: Futbolun adaleti olsa 6-1'lik tarihi skor olurdu
Icardi’den ’’Kilolusun’’ eleştirilerine cevap Icardi'den ''Kilolusun'' eleştirilerine cevap
Galatasaray, Süper Lig’de deplasmanda gol yemiyor Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda gol yemiyor
İskelenin bittiğini fark etmeyen işçi, 7. kattan düşerek can verdi İskelenin bittiğini fark etmeyen işçi, 7. kattan düşerek can verdi

21:22
Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
19:23
Galatasaray’la karşılaşacak Liverpool’da hüsran İlk kez yenildi
Galatasaray'la karşılaşacak Liverpool'da hüsran! İlk kez yenildi
19:12
Doğalgaz faturası şoku Gelen ücret dudak uçuklattı
Doğalgaz faturası şoku! Gelen ücret dudak uçuklattı
17:56
Güllü’nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu
17:37
Böyle bir şey mümkün mü Devlet hastanesine giden vatandaştan vahim iddia
Böyle bir şey mümkün mü? Devlet hastanesine giden vatandaştan vahim iddia
17:04
Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP’den istifa etti
Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2025 21:39:17. #7.11#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Zehirlenme Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.