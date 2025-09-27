Küçükçekmece\'de Zehirlenme Olayı

Küçükçekmece'de bir züccaciye deposunda yapılan ilaçlama sonrası bina sakinleri zehirlendi. İki kişinin hafif şekilde etkilendiği olayda bina tedbiren tahliye edildi.

İLAÇLAMA SONRASI APARTMANDAKİLER ZEHİRLENDİ

Olay akşam saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Dilek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın alt katında bulunan züccaciye deposu ilaçlama işlemi gerçekleştirdi. İlaçlama sonrası apartman boşluğundan yayılan ilaçtan 2 kişi etkilendi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından muayene edilen 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirlendi. 3 katlı bina tahliye edilirken ekiplerin incelemeleri cep telefonu kamerasına yansıdı.