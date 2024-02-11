Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın dernek ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırıda bir kadın ağır yaralandı.

11.02.2024 10:52  Güncelleme: 11:07
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Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL - Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın dernek ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Dün 16.30 sıralarında Kanarya Mahallesi'nde AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernek ziyareti sırasında uzun namlulu silahla saldırı düzenlenmiş, saldırıda bir kadın ağır yaralanmıştı. Olayda yaralanan E.G.D. isimli kadın hastaneye kaldırılırken saldırganlar kayıplara karışmıştı.

Saldırıya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren beyaz araç, dernek önüne geliyor. Saldırı sırasında karşı binanın önünde bekleyen vatandaşlar kaçışmaya başlıyor.

Yaşananları anlatan görgü şahidi Coşkun Yıldız, "Evde oturuyorduk. Bir anda silah sesleri duyduk. Balkondan baktığımda yoğun bir kalabalık vardı caddede. Evin tam çıkışımızda bir bayanın yaralı olduğunu gördük. Sağlık ekipleri gelerek müdahale etti. Ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

Yıldız olay nedeniyle apartmandakilerin büyük korku yaşadığını söyledi.

Küçükçekmece\'deki saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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