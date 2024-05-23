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Kudüs'te öldürülen imamın cenazesi Şanlıurfa'ya getirildi

ŞANLIURFA - Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen imam Hasan Saklanan'ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.

Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen Şanlıurfalı imam Hasan Saklanan'ın cenazesi, 23 gün sonra kurulan diplomasi çalışmalarının ardından hava yolu ile memleketine getirildi. GAP Havalimanında ailesi tarafından teslim alınan cenaze, yüzlerce aracın katıldığı konvoy halinde Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Cenaze, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Habere arşiv görüntüler eklenmiştir.