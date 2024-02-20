Küfürlü şeriat paylaşımı sonrası gözaltına alınan Feyza Altun adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Küfürlü şeriat paylaşımı sonrası gözaltına alınan Feyza Altun adliyeye sevk edildi

Küfürlü şeriat paylaşımı sonrası gözaltına alınan avukat Feyza Altun, Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren Altun, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

20.02.2024 08:48  Güncelleme: 09:15
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Feyza Altun, dün Twitter (X) hesabı üzerinden yayınladığı Farsça bir şiire gelen yoruma, "Şeriate s......" diyerek karşılık verdi. Paylaşımıyla tepkilerin odağına yerleşen ve sosyal medyadaki "Tutuklansın" çağrıları sonrası gözaltına alınan avukat Feyza Altun, Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren avukat Altun, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Küfürlü şeriat paylaşımı sonrası gözaltına alınan Feyza Altun adliyeye sevk edildi

FEYZA ALTUN GÖZALTINA ALINDI

Avukat Feyza Altun, dün Twitter (X) hesabı üzerinden yayınladığı Farsça bir şiire gelen yoruma, "Şeriate s......" diyerek karşılık verdi. Altun bir süre sonra tweeti sildi ancak tepkiler dinmedi. Ünlü avukat hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü.

Küfürlü şeriat paylaşımı sonrası gözaltına alınan Feyza Altun adliyeye sevk edildi

"HAKKINDAKİ TEK SUÇLAMA HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK"

Feyza Altun'un gözaltına alınmasının ardından avukatı Emrah Karatay, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "Müvekkilim ve meslektaşım Feyza Altun ile Vatan Emniyet'te birlikteyiz. Kamuoyunda dolaşan birtakım yanlış ve art niyetli paylaşım ve haberlere istinaden bu açıklamayı avukatı olarak yapıyorum. Hakkında şeriat aleyhtarı tweetleri yüzünden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Hakkındaki iddia 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik'tir. Bunun dışında hiçbir suçlama bulunmamaktadır. İsnat olunan suçun kanunda tanımlanan şeklinin oluşmaması bir yana, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olan, erteleme, paraya çevirme ve HAGB gibi alternatif hükümlerin alınması kuvvetle muhtemel olan bir suç isnadı nedeniyle, her gün adliyede olan, hakkındaki her şikayette daha çağrılmadan savcılığa ifade vermeye giden bir avukatı gözaltına almayı hukukla izah etmek, biz hukukçular için mümkün değildir. Türkiye'de rejim tartışmaları, 29 Ekim 1923'te son bulmuştur.

Küfürlü şeriat paylaşımı sonrası gözaltına alınan Feyza Altun adliyeye sevk edildi

"ŞERİAT SLOGANLARI ATANLARA HİÇBİR İŞLEM UYGULANMADI"

"Devletin dini İslam'dır" maddesi Anayasadan 1928 yılında çıkarılmıştır. Laiklik 1937 yılında Anayasaya girmiş, yürürlükte olan Anayasamızla da laiklik, Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez kuralı haline gelmiştir. Bugün, şeriat taraftarları, Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükmünün hilafına beyanlarda bulunurken bunu görmezden gelen, adliye koridorlarında şeriat sloganları atanlara hiçbir işlem uygulamayan savcılık makamının, kışkırtıcı dahi olsa, şeriat karşıtı beyanları nedeniyle bir avukatı gözaltına almasını, hukuka çalınmış bir şerh olarak görüyoruz. İşlemediğini bildikleri bir suç nedeniyle müvekkilim hakkında uygulanan gözaltı kararı dahi saçma iken tutuklanması yolunda sosyal medya çalışması yapan, galiz küfürlerle müvekkilimin şahsına saldıran kişiler ve basın kuruluşları hakkında ise suç duyurusunda bulunacağız. Müvekkilim buraya başı dik girmiştir. Buradan da başı dik çıkacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

SABAH SAATLERİNDE ADLİYEYE GETİRİLDİ

Sosyal medyadaki küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan avukat Feyza Altun bugün sabah saatlerinde ise Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren avukat Altun, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Küfürlü şeriat paylaşımı sonrası gözaltına alınan Feyza Altun adliyeye sevk edildi
Feyza Altun tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi
Küfürlü şeriat paylaşımı sonrası gözaltına alınan Feyza Altun adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Savcısı, Beykoz Adliyesi, Feyza Altun, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küfürlü şeriat paylaşımı sonrası gözaltına alınan Feyza Altun adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • İsmail Bayram: Memleketin geldiği hal... Şeriat çığırtkanları, tevhid bayrağıyla miting yapanlar, adliyelerde havlayanlar... bunlar halkı kin ve nefrete sürüklemiyor, ama bunların karşısında biri bi laf etmeye göre... memleketin "Cumhuriyet Savcıları" nı da anlayamıyorum ki....!!!! 91 77 Yanıtla
  • ramazan yazar: Önce seriat diyenleri ortalığı ayağa kaldıran karı gozaltina alın..Atatürk'e hakaret edenleri gözaltına alın..bu savcılar suç işliyor çifte standart uyguluyorlar 51 48 Yanıtla
  • ramazan yazar: Polis asker savcı hakim yorum dahi yapamıyor.. şeriatçı Arap şeyhleri her yeri kuşattı teslim aldı ülkeyi.. 35 51
  • Red Apple Adana: TÜRKİYE LAİKTİR LAİK KALACAK .. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE… BU VATAN EVLATLARI ARTIK TARİHİN HİCBİR BEHRİNDE KAPI KULLUĞU YAPMAYACAK. TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE… TEK BAŞBUĞ TEK BAŞ KOMUTAN ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK… 36 47 Yanıtla
  • Ferdi durmuş: Adam tevhid bayrağıyla gezmiş adliyede yaşasın şeriat demiş kimin inancına küfretmiş hakaret etmiş ki yargılansın herkes sizin gibi düşünmek zorunda mı 40 35
  • Arzum Baskara: Hayir nolduda buna boyle bos yapiyor ? Birisi biseymi dedi oyleyiz falan ki oyle olsak boyle konusmazdi konusamazdi. Bos yapmis bakarmisin resimdeki tipe. Resmen artizzlik pesinde 34 31 Yanıtla
  • Cengiz Altıntaş: İsmail Bayram şeriatı bende istiyorum demek ayrı laikliğe skayım demek ayrı. Anlayabilecek kapasiten yok ama ben Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden alınmış kurallarla yönetilmek istemiyorum. Hukuk sistemide Avrupa'dan alınma o yüzden çokta sana bana yaramaz. Bu ülkenin kendi sistemini oluşturması gerek 37 19 Yanıtla
  • hakan Karadağ: Şeriat (kötülüğü at )neden bu kadar korkuyorsunuz bu Allah'ın dinidir Allah'ın istediği hiçbir şey bizim için kötü değildir Allah'ın dinini kabul etmeyen Müslüman olamaz Müslüman olmayan ebedi cehennemliktir topu topu en fazla yüzyıl yaşayacağız neden sonsuzluğu riske atıyorsunuz 38 15 Yanıtla
  • Mesut Zafer: La havle vela kuvvete Aliyyül Azim. kapasiteye bak şeriat'ı "kötülüğü at" diye tercüme ediyor. Şeriat İslam Hukuku demek ilk önce onu bir öğren sonra yorum yaparsın. Sizin gibi yarım Müslümanlar bu din'e daha çok zarar veriyor. 2 6
  • Mesut Zafer: Tipine bakmayacaksın dediklerine bakacaksın. 1 5
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