Kula\'da 251 Bin Makaron Sigara Ele Geçirildi

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Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, içi tütün doldurulmuş 251 bin adet makaron sigara ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kula İlçe Jandarma Komutanlığınca E-96 karayolu üzerinde bir araçta yapılan arama neticesinde; Y.A., H.Y. ve E.T. isimli şahıslara ait, 251 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MANİSA