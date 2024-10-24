Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, içi tütün doldurulmuş 251 bin adet makaron sigara ele geçirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kula İlçe Jandarma Komutanlığınca E-96 karayolu üzerinde bir araçta yapılan arama neticesinde; Y.A., H.Y. ve E.T. isimli şahıslara ait, 251 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kula'da 251 Bin Makaron Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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