Kula'da Makilik Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Manisa'nın Kula ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 50 dönümlük alanda etkili olan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

Kula'da ardı arkası kesilmeyen yangınlara bugün bir yenisi daha eklendi. Saat 16.30 sıralarında Sandal Mahallesi ile Narıncalıpıtrak Mahallesi arasında kalan Güllüdere mevkiinden alevler yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, arazinin sarp olmasından dolayı Kula Orman İşletme Şefliği ekiplerinden de destek istedi. Selendi ve Salihli itfaiyelerinin de destek verdiği yangında mahalleli vatandaşlar da traktörler ve kepçelerle yangını önlemeye çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve yaklaşık 50 dönüm makilik alanda etkili olan yangın, 3 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde itfaiye ve orman ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA