Kula'da Feci Taksi Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Kula'da Feci Taksi Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kula\'da Feci Taksi Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde taksi kaza yaptı; 28 yaşındaki mühendis hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralı.

18.11.2024 11:45
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Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki ticari taksi kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri aşıp ağaca vurdu. Feci kazada taksi sürücüsü ağır yaralanırken, takside yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki inşaat mühendisi genç hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halindeki A.E.(37) idaresindeki 45 T 7511 plakalı ticari taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu. Yolun sağ tarafında bulunan bariyerleri aşıp ağaca çarparak durabilen ticari takside sürücü A.E. ağır yaralanırken, takside yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki inşaat mühendisi Oğuzhan Kermen araç içerisindeki sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, taksinin yolcu konumuna sıkışan inşaat mühendisi gencin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendi imkanları ile hurdaya dönmüş ticari taksiden çıkan sürücü A.E. ise ağır yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Feci kazada yaşamını yitiren inşaat mühendisinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralı olarak aynı hastanede tedavi altına alınan taksi sürücüsü A.E. ise ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kula'da Feci Taksi Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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