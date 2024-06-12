Manisa Kula'da çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika
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Manisa Kula'da çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Manisa'nın Kula ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü. Yangının büyümemesi için tüm birimler seferber oldu ve havadan yapılan müdahale yangının büyümesini engelledi. Yangın 5 saatte kontrol altına alınırken, 10 hektar ormanlık alan küle döndü.

12.06.2024 22:48
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Manisa'nın Kula ilçesinde arazide başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü. Yangının büyümemesi için tüm birimler ekipleri seferler ederken, havadan zamanında müdahale yangının büyümesini engelledi.

Şehitlioğlu Mahallesi'nin Kabacaalan mevkiinde saat 17.00 sıralarında, araziden dumanlar çıktığını gören mahalleli, bir yandan kendi imkanları ile yangına müdahaleye başlarken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Kula İtfaiye Amirliği ve Kula Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve ormana sıçrayan yangına müdahale etmeye başladı. Alaşehir, Selendi, Salihli ve Demirci ilçelerinden gelen toplam 20 itfaiye, 8 arasöz, 23 traktör, 7 jandarma asayiş timi, 150'den fazla mahalleli vatandaş ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi'ne ait kepçe ve dozerler karadan müdahale ederken, 2 yangın uçağı da havadan müdahalede bulundu. Mahalleli vatandaşların da seferber olduğu yangın yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınırken, yangın sebebiyle 10 hektar ormanlık alan küle döndü.

Öte yandan yangınla müdahaleler sürerken, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Kula Belediye Meclis Üyesi Mahmut Çalık, Salihli Orman İşletme Müdürü Mehmet Durak, Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, Kula Orman İşletme Şefi Veli Kılıç ile Divlit Orman İşletme Şefi Cihat Yıldırım, yangın bölgesindeki çalışmalara katılıp yangının durumunu drone ile havadan takip etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa Kula'da çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika

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