Manisa'nın Kula ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında yaklaşık bin dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangın bölgesi sabah saatlerinde dron ile görüntülendi.

Yangın, geçtiğimiz gün saat 16.15 sıralarında Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi Gargar mevkiinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Çok sayıda arazöz, su tankeri ve iş makinesinin görev aldığı yangında, ekiplerin karadan müdahalesine havadan da destek verildi. Yangına belirli bir saate kadar hava araçlarıyla müdahale edilirken, havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışıldı. Yaklaşık 8 saat süren yoğun müdahalenin ardından yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Yangının ardından sabah saatlerinde bölge dron ile görüntülendi. Görüntülerde, alevlerin etkili olduğu geniş alanın büyük bölümünün yanarak küle döndüğü görüldü. İlk belirlemelere göre yaklaşık bin dönümlük tarım ve ormanlık alanın yangından zarar gördüğü öğrenilirken, ekiplerin bölgede yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.