Kula'da Suçla Mücadele Operasyonları Sürüyor - Son Dakika
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Kula'da Suçla Mücadele Operasyonları Sürüyor

Kula\'da Suçla Mücadele Operasyonları Sürüyor
18.06.2026 18:24
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Kula'da emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Son dönemde yürütülen operasyonlar ve denetimlerde aranan şahıslar yakalanırken, uyuşturucu madde bulunduran kişilere yönelik de adli işlemler gerçekleştirildi.

Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. Hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.G., uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.B., silahla tehdit suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.K. ile uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan M.E. yakalanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak suçundan aranan H.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. M.D.'nin üzerinde yapılan aramada 21 adet Gerica isimli uyuşturucu hap ele geçirilirken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. C.K.'nin üzerinde yapılan kontrollerde yaklaşık 100 içimlik olduğu değerlendirilen 5x5 santimetre ebatlarında sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. M.Ş.'nin üzerinde 0,33 gram metamfetamin bulunurken, Ş.Ö.'nün üzerinde ise 0,50 gram kokain ile 1,5 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler uygulanırken, bazı şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul çevreleri, parklar ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş uygulamalarında çeşitli kesici ve delici aletler ile suç unsuru taşıyan materyaller ele geçirildi. Söz konusu şahıslar hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapıldı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi amacıyla denetim ve operasyonların aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 10 kişi hakkında adli işlem uygulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Manisa, Yaşam, Kula, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kula'da Suçla Mücadele Operasyonları Sürüyor - Son Dakika

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