Kula\'da Trafik Kazası: Perdeci Hasan Köroğlu Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde perdecilik sektörünün tanınan isimlerinden Hasan Köroğlu, kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu hayatını kaybetti. İlçe esnafını yasa boğan kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Selendi-Kula kara yolu Kınık rampası mevkiinde meydana gelen kazada ilçenin tanınan esnafı Hasan Köroğlu (64) hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Selendi istikametinden Kula yönüne seyir halinde olan Hasan Köroğlu yönetimindeki 45 ATK 454 plakalı otomobil, Kınık rampasını geçtikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, yol kenarındaki tarlaya savrularak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Köroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Uzun yıllardır Kula'da perdecilik sektöründe faaliyet gösteren ve çevresinde sevilen bir esnaf olarak tanınan Köroğlu'nun acı haberi, ailesi, yakınları ve ilçe esnafını yasa boğdu.

Hasan Köroğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.