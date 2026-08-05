Kula'da Trafik Kazası: Perdeci Hasan Köroğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kula'da Trafik Kazası: Perdeci Hasan Köroğlu Hayatını Kaybetti

Kula\'da Trafik Kazası: Perdeci Hasan Köroğlu Hayatını Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kula'da direksiyon hakimiyetini kaybeden Hasan Köroğlu, otomobilinin takla atması sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kula ilçesinde perdecilik sektörünün tanınan isimlerinden Hasan Köroğlu, kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu hayatını kaybetti. İlçe esnafını yasa boğan kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Selendi-Kula kara yolu Kınık rampası mevkiinde meydana gelen kazada ilçenin tanınan esnafı Hasan Köroğlu (64) hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Selendi istikametinden Kula yönüne seyir halinde olan Hasan Köroğlu yönetimindeki 45 ATK 454 plakalı otomobil, Kınık rampasını geçtikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, yol kenarındaki tarlaya savrularak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Köroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Uzun yıllardır Kula'da perdecilik sektöründe faaliyet gösteren ve çevresinde sevilen bir esnaf olarak tanınan Köroğlu'nun acı haberi, ailesi, yakınları ve ilçe esnafını yasa boğdu.

Hasan Köroğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Köroğlu, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kula'da Trafik Kazası: Perdeci Hasan Köroğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor
Mersin’de ekmek teslimatı sırasında kaza: 1 ağır yaralı Mersin'de ekmek teslimatı sırasında kaza: 1 ağır yaralı
Maltepe’de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı Maltepe'de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı
Fatih’te 19 yaşındaki Ali’nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı Fatih'te 19 yaşındaki Ali'nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı
Gaziantep’te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı Gaziantep'te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı

16:27
Herkes ekran başına Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Herkes ekran başına! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
16:15
AK Partili Güler sinyali verdi Öcalan’ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
16:03
TBMM’deki teklifte kritik detay Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
TBMM'deki teklifte kritik detay! Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
15:59
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
15:46
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
15:09
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ yasasının detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri
12 Maddelik "Milli Dayanışma" yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 17:08:13. #7.12#
SON DAKİKA: Kula'da Trafik Kazası: Perdeci Hasan Köroğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.