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Kullanılmayan evden çıkan dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi - Son Dakika
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Kullanılmayan evden çıkan dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi

Düzce'nin Çay Mahallesi'nde kullanılmayan bir evden yükselen dumanlar, itfaiye ve polisi harekete geçirdi. İtfaiye ekipleri dumanların çıktığı evde soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

01.01.2024 - 14:02,
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Kullanılmayan evden çıkan dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi

DÜZCE - Düzce'nin Çay Mahallesi'nde kullanılmayan evden yükselen dumanlar itfaiyeyi ve polisi harekete geçirdi. Ekipler dumanın neden çıktığını araştırırken soğutma çalışması yaptı.

Yangın öğle saatlerinde Çay Mahallesi Asar deresi kenarında meydana geldi. Mustafa D.'ye ait kullanılmayan tek katlı evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Düzce Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dumanların çıktığı evin içinde ve merdivenli araçla çatısından soğutma yaptı. Ekipler yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlattı.

Kullanılmayan evden çıkan dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi
Kaynak: İHA
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Düzce, Çay, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kullanılmayan evden çıkan dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi - Son Dakika


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