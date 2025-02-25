Konya'nın Kulu ilçesinde ikinci katın balkonundan düşerek yaralanan kadın hayatını kaybetti.
Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu belirtilen Satı Bircan (63), oturduğu evin ikinci kat balkonundan yere düştü. Yaralanan Bircan, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Satı Bircan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kulu'da Balkon Düşmesi: Bir Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?