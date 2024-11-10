Kulu’da Bıçaklı Kavga: Bir Ölü

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Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Kulu'ya bağlı Beşkardeş Mahallesi'nde saat 19.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan E.Ö. (36) ile Cihan Öcal (42) arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şüpheli E.Ö. yanında bulunan bıçakla Cihan Öcal'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Cihan Öcal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı ise jandarma tarafından suç aleti bıçakla beraber kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cihan Öcal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA