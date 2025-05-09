Kulu\'da Çiftçilere Reflektör Dağıtımıyla Trafik Güvenliği Artırılıyor

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çiftçilere reflektör dağıtılarak römorklara monte edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen "Reflektör tak görünür ol" projesiyle ilçeye bağlı Yaraşlı Mahallesinde Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından 30 traktör sürücüsüne 60 adet reflektör dağıtılarak römorkların arkasına montajları yapıldı. Proje ile akşam saatlerinde meydana gelen traktör kazalarının önlenmesi ve kazaların azaltılmasına yönelik olarak traktörlerin daha görünür olmalarını sağlamak ve trafik kazalarını engellemek amaçlanıyor.

Dağıtım ve montaj sonrası ekipler tarafından sürücülere traktör kazaları ve nedenleri, traktörlerin ışık sistemleri, traktörlerin römork taşımalarında dikkat edeceği hususlar, patpat tabir edilen tarım araçlarının karayoluna çıkmasının yasak olduğu konularında trafik eğitimi verilerek bilgilendirme yapıldı. - KONYA