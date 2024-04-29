Kulu'da Drift Yapan Sürücülere Yüksek Cezalar - Son Dakika
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Kulu'da Drift Yapan Sürücülere Yüksek Cezalar

Kulu\'da Drift Yapan Sürücülere Yüksek Cezalar

Konya'nın Kulu ilçesinde drift atan 2 otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Trafik magandalarına 72 bin 100 lira idari para cezası kesildi. Kulu Cumhuriyet Meydanı ve Katır Tepesinde bulunan sanayi sitesindeki cadde üzerinde drift attığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Drift yapılan 2 otomobil, polis tarafından ilçe merkezinde yakalandı. Araç sürücülerine toplam 72 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Drift yapılan araç trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulduğu öğrenildi.

29.04.2024 10:44
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Konya'nın Kulu ilçesinde drift atan 2 otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Trafik magandalarına 72 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu Cumhuriyet Meydanı ve Katır Tepesinde bulunan sanayi sitesindeki cadde üzerinde 2 otomobil sürücüsünün drift attığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, drift atan sürücüleri belirledi. Drift yapılan 2 otomobil, polis tarafından ilçe merkezinde yakalandı. Araç sürücülerine toplam 72 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Drift yapılan araç trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulduğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kulu'da Drift Yapan Sürücülere Yüksek Cezalar - Son Dakika

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