Kulu'da Dronla Yaya Geçidi Denetimi - Son Dakika
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Kulu'da Dronla Yaya Geçidi Denetimi

Kulu\'da Dronla Yaya Geçidi Denetimi

Kulu'da dron destekli uygulamada yaya geçidine uymayan 9 sürücüye 6 bin 210 lira ceza kesildi.

27.09.2024 12:38
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Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri tarafından dron destekli yapılan yaya geçidi uygulamasında kurallara uymayan 9 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinde bekleyen ya da yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen çeşitli araç sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Trafik ekipleri tarafından dron ile yapılan uygulamalarda yayalara, okula giden öğrencilere yol vermeyen ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan sürücüler tespit edildi. Uygulama çerçevesinde 9 sürücünün yaptığı ihlaller tespit edilerek uygulama noktası yakınında trafik ekipleri tarafından durduruldu. Araç sürücülerini önce yaya geçişi hakkında bilgilendiren ekipler tarafından sürücülere toplamda 6 bin 210 lira idari para cezası uygulandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kulu'da Dronla Yaya Geçidi Denetimi - Son Dakika

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