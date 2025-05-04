Kulu'da Garaj Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Kulu'da Garaj Yangını Paniğe Neden Oldu

Kulu'da bir evin garajında çıkan yangın paniğe yol açtı, itfaiye müdahale etti.

04.05.2025 23:51
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Kulu'da garajın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçi aileye ait evin bahçesinde bulunan garajın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Kulu merkez Kemaliye Mahallesi 138238 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ç.'ye ait olduğu öğrenilen evin bahçesinde bulunan garajın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri garajın içerisinde bulunan otomobil ve malzemeleri yanmadan kurtarırken, garajın çatısı tamamen yandı. Ev sahibi G.Ç.'nin yurt dışında yaşadığı evinde ise kiracıların yaşadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kulu'da Garaj Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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