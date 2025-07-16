Kulu\'da İnşaat Malzemeleriyle Yangın

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaat malzemeleri bulunan bahçede kalıp için kullanılan parçaların da olduğu ağaçlarda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir vatandaşa ait inşaat malzemeleri bulunan bahçede, içerisinde kalıp işlerinde kullanılan parçaların da olduğu ağaçlar alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına alarak büyümeden söndürdü. Yangının kurumuş otları temizlemek için yakıldığı iddia edildi. - KONYA