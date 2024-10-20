Kulu\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alpaslan Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Konya yönüne gitmekte olan E.A. idaresindeki 42 ARD 642 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden K.Ö.'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada kullanılmaz hale gelen motosiklet polis merkezi bahçesine kaldırılırken hafif ticari araç sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA