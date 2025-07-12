Kulu'da Plakasız Motosiklet Yandı - Son Dakika
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Kulu'da Plakasız Motosiklet Yandı

Kulu\'da Plakasız Motosiklet Yandı
12.07.2025 12:17
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Konya'nın Kulu ilçesinde plakasız bir motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde plakasız bir motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosikletin yandığını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. Plakası olmayan motosikletin kime ait olduğu, nasıl yandığı henüz belirlenemezken, motor ve şasi numaralarından sahibinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kulu'da Plakasız Motosiklet Yandı - Son Dakika

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