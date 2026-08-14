Kulu\'da Restoranda Yangın Çıktı

Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinin restoran bölümünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ankara-Konya kara yolu Kulu Makas Kavşağı'nda bulunan bir dinlenme tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tesisin restoran bölümünün çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında maddi zarar meydana gelirken, tahkikat başlatıldı.