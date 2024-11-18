Kulu'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Kulu'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Kulu\'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu bir sürücü yaralandı.

18.11.2024 17:45
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Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Konya Ankara Kara yolu Meteoroloji Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Konya istikametine seyir halinde olan M.K. idaresindeki 06 ECK 454 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. İlk olarak refüjde bulunan işaret levhasına daha sonra da aydınlatma direğine çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kulu'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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