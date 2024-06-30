Kulu'da yüksek gerilim akımına kapılan kuşlar anız yangınına neden oldu

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Konya'nın Kulu ilçesinde yüksek gerilim akımına kapılan kuşlar anız yangınına neden oldu.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Mandıra Mahallesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim akımına kapılarak yere düşen kuşlar Ş.B.'ye ait hasat edilmemiş 40 dekarlık arazide yangına sebep oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile vatandaşların çabası ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - KONYA