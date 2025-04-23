Kumburgaz'da bina duvarlarının yıkılma anı kamerada
İSTANBUL - İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz'da bir binanın duvarlarının yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Marmara Denizi Silivri açıklarında öğlen saatlerinde 6.2 şiddetindeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz'da bulunan 5 katlı binanın apartman boşluğundaki duvarlar yıkıldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kumburgaz Site 1 sitesinde yaşanan olayı anlatan site sakinlerinden Emin Can Yaray, " 1 dakika önce buraya gelecektim normalde. Evimde burada 5'inci katta. Binalarımız da eski" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kumburgaz'da Depremde Bina Duvarları Yıkıldı - Son Dakika
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