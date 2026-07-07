Kumlu'da Briket Yüklü Kamyon Tarlaya Uçtu - Son Dakika
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Kumlu'da Briket Yüklü Kamyon Tarlaya Uçtu

Kumlu\'da Briket Yüklü Kamyon Tarlaya Uçtu
07.07.2026 09:11
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde kontrolden çıkan kamyon tarlaya düştü, sürücü yaralandı.

Hatay'ın Kumlu ilçesi sürücüsünün kontrolünü kaybettiği briket yüklü kamyon, tarlaya uçtu. Tarlaya uçan kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kumlu ilçesi Aktaş Mahallesi'nde yaşandı. 31 AER 541 plakalı briket yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle tarlaya uçtu. Tarlaya uçan kamyon sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralan sürücüyü tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kamyonda yüklü olan briketler zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Jandarma, Kumlu, Hatay, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kumlu'da Briket Yüklü Kamyon Tarlaya Uçtu - Son Dakika

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