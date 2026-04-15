Kumlu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
15.04.2026 09:38
Hatay Kumlu'da iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yerel muhtar, bölgedeki kazalara dikkat çekti.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla 4 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı. Kazada yaralanan Mehmet Söyler ve mahalle muhtarı sık sık kazaların yaşandığı yol için çözüm istedi.

Kaza, Kumlu ilçesi Kırcaoğlu Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki 31 SS 375 plakalı otomobil, sağa dönmek için manevra yaptığı esnada karşıdan gelen 31 R 8297 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastanede tedavisi tamamlanan yaralılardan Mehmet Söyler, kaza anını anlattı.

"Kumlu yolu istikametinden geliyordum, sinyalimi verdikten sonra tam dönerken başka araba bana çarptı"

Aracıyla yolda ilerlerken dönüş yaptığı esnada kazanın yaşandığını söyleyen Mehmet Söyler, "Ben Kumlu yolu istikametinden geliyordum, sinyalimi verdikten sonra tam dönerken başka araba bana çarptı. Kazada yaralılar vardı ama ben ambulansla gittiğim için göremedim. Ben ve eşim de yaralandık ve maddi hasarlı kaza oldu" dedi.

"Dün de bu yolda trafik kazası olmuştu, bu yola çözüm bulmalarını istiyoruz"

Aynı mevkide çok fazla kaza yaşandığını dile getiren Kırcaoğlu Mahallesi Muhtarı Paşa İri, "Burada köyümüzün içinde geçen bir anayol var. Anayola yakın 350 öğrencim var. Öğrenciler genellikle bu yolu kullanıyor ve kasis istiyoruz. Buradan Karayollarına sesleniyorum ve bu yola önlem alınmasını istiyorum. 8 yıl önce bu yolda amcamı trafik kazasında kaybettim. Dün de bu yolda trafik kazası olmuştu. Bu yola çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Kumlu, Hatay, Son Dakika

