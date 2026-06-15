Kumluca'da Yangın Paniği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kumluca'da Yangın Paniği

Kumluca\'da Yangın Paniği
15.06.2026 02:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Kumluca beldesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kumluca beldesinde Çay Kenarı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 21.00 sıralarında çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni ise yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacağı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Kumluca, Bartın, Çevre, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kumluca'da Yangın Paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize’de arazi kavgası çifte ölümle bitti: Akrabasını öldürüp kendi canına da kıydı Rize'de arazi kavgası çifte ölümle bitti: Akrabasını öldürüp kendi canına da kıydı
İsrail, Lübnan’daki Emniyet Şeridini Koruyacak İsrail, Lübnan'daki Emniyet Şeridini Koruyacak
Gittiği iki hastanede doktorlardan sakladığı bilgi üçüncüde canından etti Gittiği iki hastanede doktorlardan sakladığı bilgi üçüncüde canından etti
İran lideri Hamaney’den ABD ile anlaşma sonrası ayaklanan halka ’milli birlik’ çağrısı İran lideri Hamaney'den ABD ile anlaşma sonrası ayaklanan halka 'milli birlik' çağrısı
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı Yok böyle bir son Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son
Film sahnelerini aratmayan kaza: Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı hırsız öldü, iki polis yaralandı Film sahnelerini aratmayan kaza: Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı hırsız öldü, iki polis yaralandı

01:39
İran: 60 günlük sürede nükleer program müzakere edilecek
İran: 60 günlük sürede nükleer program müzakere edilecek
01:00
Japonya, Hollanda’nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi
Japonya, Hollanda'nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi
00:57
Tarihi anlaşma 3 ülkenin katkılarıyla şekillendi: Pakistan Başbakanı’ndan Türkiye’ye özel övgü
Tarihi anlaşma 3 ülkenin katkılarıyla şekillendi: Pakistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye özel övgü
00:44
Trump’tan İran ile varılan anlaşmanın ardından ilk açıklama
Trump'tan İran ile varılan anlaşmanın ardından ilk açıklama
00:23
ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran’da İsviçre’de
ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de
22:20
Bir zamanlar Süper Lig’deydiler Tesislerinde artık inekler otluyor
Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 02:03:30. #7.12#
SON DAKİKA: Kumluca'da Yangın Paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.