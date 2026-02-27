Kumpir Zehirlenmesinde Yeni Gelişme - Son Dakika
Kumpir Zehirlenmesinde Yeni Gelişme

Kumpir Zehirlenmesinde Yeni Gelişme
27.02.2026 14:04
İzmir'de kumpar yedikten sonra ölen Servet Polat'ın davasında sanığın kocası hakkında 20 yıl hapis talebi.

İzmir'in Buca ilçesinde yediği kumpir sonrası hayatını kaybeden Servet Polat'ın ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan işletme sahibinin kocası hakkında da 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Mahkemenin suç duyurusu üzerine hazırlanan yeni iddianame ana davayla birleştirilmek üzere ilgili mahkemeye gönderildi.

Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat (60) ve oğlu Gökhan Zeyrek (11), 28 Aralık 2024 tarihinde bir işletmede kumpir yedi. Aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye giden aile tedavilerinin ardından evlerine döndü. Ertesi gün şikayetleri devam eden aile üyeleri tekrar acil servise başvurdu ve tedavileri sonrası taburcu edildi. Olaydan iki gün sonra evinde ölü bulunan Servet Polat'ın ailesi kumpirciden şikayetçi oldu. İşletme sahibi N.D. gözaltına alınarak tutuklandı. Adli Tıp Kurumu ölümü gıda zehirlenmesi olarak raporladı. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü de kumpir numunesinde salmonella bakterisi tespit etti. Hakkında 20 yıla kadar hapis istenen sanık N.D.'nin yargılanmasına İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Kocası da kumpir yapmış

Sanık N.D.'nin kocası C.D., 31 Temmuz 2025 tarihindeki duruşmada tanık olarak dinlendi. C.D.'nin iş yerinde eşiyle çalıştığını ve kumpir yaptığını ifade etmesi üzerine mahkeme heyeti suç duyurusunda bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir iddianame hazırlandı. İddianamede, C.D.'nin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı belirtildi. C.D.'nin işletmesindeki kumpirin tüketime uygun olmaması sebebiyle Polat'ın ölümüne, diğerlerinin de zehirlenerek yaralanmasına yol açtığı kaydedildi.

Ana davayla birleştirilecek

İddianamede sanık C.D. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar, 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame, birleştirilme talebiyle İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Davanın yargılamasına 13 Mart'ta devam edilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İzmir

Son Dakika 3. Sayfa Kumpir Zehirlenmesinde Yeni Gelişme - Son Dakika

SON DAKİKA: Kumpir Zehirlenmesinde Yeni Gelişme - Son Dakika
