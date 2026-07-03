Ordu\'da tek katlı evde yangın

Ordu'nun Kumru ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Küçükakçakese Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Adaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, ihbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ORDU