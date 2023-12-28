 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kumsalda gezen otomobil, denizde mahsur kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kumsalda gezen otomobil, denizde mahsur kaldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi otomobil ile kumsalda gezerken bir anda kendini denizin içinde buldu. Aracı suya giren kişi, uzun uğraşlar sonucunda aracını kurtarmaya çalıştı.

Kumsalda gezen otomobil, denizde mahsur kaldı
28.12.2023 - 00:16,
Abone Ol

Kumsalda gezen otomobil, denizde mahsur kaldı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi otomobil ile kumsalda gezerken bir anda kendini denizin içinde buldu. Denizde mahsur kalan kişi aracını bulunduğu yerden çıkartmak için uzun uğraşlar verdi.

Karasu ilçesi sahil kesimindeki kumsala otomobil ile giren bir kişi gezdiği sırada kendini bir anda denizin içinde buldu. Aracın bir kısmı suya girince tekerleklerin kuma gömülmesi neticesinde otomobiliyle mahsur kalan kişi aracını bulunduğu yerden çıkartmak için uzun uğraş verdi. Çevredeki vatandaşlarında yardım etmeye çalıştığı o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin suyun içinde durması, vatandaşların aracı kurtarma çalışması yer aldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sakarya, Olaylar, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kumsalda gezen otomobil, denizde mahsur kaldı - Son Dakika


23:50
Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37
İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23
Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13
CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi

Son Dakika
23:50 Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13 CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 01:47:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kumsalda gezen otomobil, denizde mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement