Kundakçı, 24 Saat Sonra Jandarmaya Teslim Oldu - Son Dakika
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Kundakçı, 24 Saat Sonra Jandarmaya Teslim Oldu

Kundakçı, 24 Saat Sonra Jandarmaya Teslim Oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evi kundaklayan şahıs, 24 saatlik ikna sonrası jandarmaya teslim oldu.

28.01.2025 15:52
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde evi kundaklayıp saklandığı evde Jandarma komutanlığı ekiplerine direnen şahıs, 24 saat süren ikna sonucu teslim oldu. İnegöl Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı, şüpheliyi ikna ederek teslim aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekiplerine direnen şüphelinin, bir evi benzin dökerek kundakladığı ve levye ile de saldırdığı görüntüler ortaya çıktı. Şahsın evine gelen Jandarma Komutanlığı ekiplerine direndiği, bu direnişin 24 saatte güvenlik güçlerinin başarılı çalışmasıyla sonlandığı bildirildi.

Dün saat 13.30 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye sokakta evi kundaklayan Hüseyin G.(45), olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yerini tespit etti. Ekipler, İnegöl'ün kırsal Alibeyköy mahallesinde ikamet eden şahsın evinde olduğunu belirlediler.

Eve giden ekipleri görünce kapıyı kilitleyen şahıs, elinde bıçakla direnmeye başladı. Olay yerine çok sayıda Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler pencerede bekleyen eli bıçaklı şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı. Şüphelinin evinde çocuklarının olduğunu öğrenen Jandarma komutanlığı ekipleri, titiz ve dikkatli bir çalışma yürütüyor. Yaklaşık 24 saatten bu yana ikna çalışmaları sürdürülüyor.

Kundakladığı ve levye ile saldırdığı görüntüler ortaya çıktı

Şüphelinin Sinanbey Mahallesindeki bir evi benzin dökerek yaktığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

Şüphelinin kundaklamadan 1 gün öncede yine geldiği evin camlarını levye ile kırdığı ortaya çıktı. O anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Evi kundaklanan Sevgi A.'nın oğlu Oğuzhan Kurhan, olayı anlattı. Olayı anlatan Oğuzhan Kurhan, "10 -15 gün önce evimize geldiler. Balyozla evimize saldırdılar öncelikle sonra bir önceki gün geldiler camlarımıza saldırdılar. Aradan bir hafta geçti hiç sesleri solukları çıkmadı. Biz bu sırada Tabii şikayetçi olduk emniyete gittik, suç duyurusunda bulunduk. Her yerde bunları arandı fakat bulunamadı. Olaydan bir hafta geçtikten sonra tekrardan piyasaya çıkıp 26 ocak akşamı saat 7.30'da evimizin camlarını kırdı. 27 Ocak günü de oğluyla beraber gelip evimizi ateşe verdi. Camlarını kırdığında da oğlu Efe yanındaydı. Kendisi Hüseyin beraber geldiler camımızı kırdıktan sonra da evimizi ateşe verdiler. Konunun bizle hiçbir alakası yok sadece 3 kattaki kıza takıntılı. 3. kattaki kıza takıntılı olduğu için de kimyasal maddenin etkisiyle gelip 1 katta esir tutulduğunu, 20 kişinin işte tecavüze uğradığını yani saçma saçma şekilde konuşuyor ekiplerde burada 24 saattir almaya çalışıyorlar evinde saklandı. Bekliyoruz biz de gelişmeleri yerinde takip etmeye çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan jandarma ekiplerinin sabırlı davranışı sonucu saldırgan ekiplere teslim oldu. Jandarma şahsı gözaltına alarak komutanlığa götürdü. Rehin alma olayının ise bulunmadığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kundakçı, 24 Saat Sonra Jandarmaya Teslim Oldu - Son Dakika

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