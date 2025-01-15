Kundaklama girişimi: Genç kamyonette yakalandı

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Manchester City, bu kez de 90+2\'de kabusu yaşadı

Mahallede yakmadığı yer kalmadı, kamyonette uyurken yakalandı

Kadın kuaförü şikayetçi oldu, şüpheli babasının kamyonetinde uyurken yakalandı

Kundaklama şüphelisi: "Kapıyı açmaya çalıştım ancak açamayınca yakmak istedim"

ANTALYA - Antalya'da daha önce bir binanın deposunu yakıp babası tarafından son anda kurtarılan ve en son bir kadın kuaförünü kundaklamaya çalıştığı esnada mahalleliye ecel terleri döktüren madde bağımlısı genç, babasına ait kamyonetin içinde uyurken yakalandı. Gencin ilk ifadesinde, dükkana girmek istediğini ancak giremeyince yakmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü akşamı Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 72. Sokak'taki Tangül Dinekli'ye ait kadın kuaföründe yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim A., kuaför işletmesinin kapısına giysi ve bazı eşyalar koyup yakmaya çalıştı. Durumu fark eden apartman sakinleri, Dinekli'yi arayarak haber verdi. Dinekli, işletmesinin güvenlik kameralarını telefonundan bağlanıp izleyince hayatının şokunu yaşadı. İbrahim A.'nın dükkanının kapısına bazı kıyafet ve eşyaları yakmaya çalıştığını gören genç kadın, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım talep etti.

Mahalleli kovaladı, apartman sakininin kafasına sopayla vurdu

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İbrahim A.'nın yakma girişiminin başarısız kalmasıyla dükkanda zarar oluşmazken, mahalle sakinleri etrafta onu aramaya başladı. Tekrar dükkanın bulunduğu sokağa gelen İbrahim A. ile bazı apartman sakinleri arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Son olarak İbrahim A., kendisini kovalayıp üzerine gelen bir vatandaşın kafasına elindeki sopayı vurup kaçtı.

Kamyonette uyurken yakalandı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahallede İbrahim A.'yı didik didik aradı ancak izine rastlayamadı. Dün sabah saatlerinde genci yakalama çalışması tekrar başladı. Bölgeyi tarayan Muratpaşa Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İbrahim A.'yı babasına ait kamyonette uyurken yakaladı. Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen İbrahim A.'nın ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek "Kapıyı açmaya çalıştım ancak açamayınca yakmak istedim" dediği öğrenildi.