Kundaklanan yayla evindeki 3 cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi - Son Dakika
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Kundaklanan yayla evindeki 3 cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

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Trabzon'un Araklı ilçesinin Haçovit Yaylası'nda bir yayla evinde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

21.08.2024 14:52
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Kundaklanan yayla evindeki 3 cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinin Haçovit Yaylası'nda bugün sabah saatlerinde bir yayla evinde kundaklama sonrasında çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay ilçenin Kayacık mahallesine bağlı Haçovit Yaylası'nda sabah 06.40 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Arif Altuntaş'a ait yayla evinde sabah bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının yangını görerek 112 ihbar hattına haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderilirken, yaylada söndürmek için yeterli su olmaması nedeniyle yayla sakinleri alevlere müdahale edemedi. Çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan Arif Altuntaş (66), Gülizar Altuntaş ve akrabaları Kasım Altuntaş olmak üzere 3 kişi yanarak öldü. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu 3 kişi ile dün Arif Altuntaş'ın dün akşam tartışma yaşadığı ve yaşanan tartışmanın sabahında olayın gerçekleştiği öğrenildi.

Jandarma ve savcılık incelemesi sonrasında cenazeler otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kundaklanan yayla evindeki 3 cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kundaklanan yayla evindeki 3 cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi - Son Dakika

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