Kung Fu Şampiyonunun Ölümünde Tutuklu Sürücü Tahliye Edildi - Son Dakika
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Kung Fu Şampiyonunun Ölümünde Tutuklu Sürücü Tahliye Edildi

Kung Fu Şampiyonunun Ölümünde Tutuklu Sürücü Tahliye Edildi

Kayseri'de otomobilin tıra çarptığı ve Wushu Kung Fu Avrupa şampiyonu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği kazada tutuklanan sürücü tahliye oldu. Kazada hayatını kaybeden Kaya'nın önce otomobili sürdüğü ancak daha sonra kendini kötü hissettiği için şoför koltuğuna başkasının oturduğu ortaya çıktı.

28.03.2024 17:53  Güncelleme: 17:56
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Kayseri'de otomobilin tıra çarptığı ve Wushu Kung Fu Avrupa şampiyonu Buket Kaya'nın (21) hayatını kaybettiği kazada tutuklanan sürücü tahliye oldu. Kazada hayatını kaybeden Kaya'nın önce otomobili sürdüğü ancak daha sonra kendini kötü hissettiği için şoför koltuğuna başkasının oturduğu ortaya çıktı.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık R.Ö., müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık R.Ö. ifadesinde, "Kaza günü rahmetli olan Buket Kaya ve M.T. ile seyir tepesi tarafında alkol aldık. Sonrasında polis geldi ve oradan ayrılmamızı söylediler. Arabaya bindik aracı Buket Kaya kullanıyordu, bir müddet sonra Buket Kaya kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek yolun kenarında durdu. Sonrasında alkollü olunca biz önce taksi çağırdık, taksi bekledik gelmedi. Gelmeyince Buket Kaya ve M.T. benim sürmemi söyledi. Ben de alkollüydüm. Yola çıktık, bu sırada araç içinde 'story' dediğimiz fotolardan çekiyorduk. O sırada bir anda tırın lambalarını gördüm. Zaten bir anda her şey olup bitti, sonra gözümü hastanede açtım. Çok pişmanım, taksi gelmiş olsaydı bu sorun aslında yaşanmayacaktı" dedi.

Aynı kazada yaralanan müşteki M.T. de tutuklu sanık R.Ö.'nün verdiği ifadelerin doğru olduğunu söyleyerek R.Ö.'den şikayetçi olmadığını ifade etti. M.T., kazada kendisinin de yaralandığını ve kazadan sonraki süreçte R.Ö.'nün ailesi tarafından çok yardım edildiğini de ifade etti. Sanık R.Ö'nün avukatı ise R.Ö'nün ailesi tarafından 4 milyon tazminat ödediklerini, ayrıca olaydan çok büyük üzüntü duyduklarını ve o gece eğer taksi çağırıldığında gelmiş olsaydı aslında bu üzücü olayın yaşanmayacağını, müştekilerin de şikayetçi olmadıklarını ifade etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanık R.Ö.'nün tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.

Olay

Kaza, 22 Ekim 2023'te gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçik Bulvarı'nda meydana gelmişti. R.Ö. yönetimindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, K.Ö. yönetimindeki 03 ABN 358 plakalı patates yüklü tıra arkadan çarpmış, kazada Wushu Kung Fu Avrupa şampiyonu milli sporcu Buket Kaya hayatını kaybederken R.Ö. ile M.T. yaralanmıştı. Tır şoförü K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, tedavisinin ardından gözaltına alınan R.Ö. tutuklanmıştı. 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan, Ekim 2022'de de Balkan şampiyonu olan Buket Kaya'nın cenazesi ise Talas ilçesinde toprağa verilmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kung Fu Şampiyonunun Ölümünde Tutuklu Sürücü Tahliye Edildi - Son Dakika

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