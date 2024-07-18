Kur'an kursundan çıkan çocuğa kamyonun altında kaldı - Son Dakika
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Kur'an kursundan çıkan çocuğa kamyonun altında kaldı

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Düzce'de Yaz Kur'an kursundan çıkan 9 yaşındaki çocuk, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada çocuğun ailesi sinir krizleri geçirirken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve soruşturma başlatıldı.

18.07.2024 14:41
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Kur'an kursundan çıkan çocuğa kamyonun altında kaldı

DÜZCE - Düzce'de Yaz Kur'an kursundan çıkan çocuk kamyonun altında kaldı. Kazada 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza Fevzi Çakmak Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Eski Bolu Caddesi istikametinden Asar Deresi istikametine seyir halinde olan C. P. idaresindeki 81 DY 002 plakalı İveco marka kamyon sağir halindeyken, Mareşal Fevzi Çakmak Cami önünde yaz kuran kursundan çıkan Abdurrahman El Muhammed kamyonun altında kaldı. Tekerlerin altında kalan minik çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, kazayı duyup bölgeye gelen ailesi sinir krizleri geçirdi. Kaza sebebi ile çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, minik çocuğun cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Konu ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü gözlem altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kur'an kursundan çıkan çocuğa kamyonun altında kaldı - Son Dakika

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