Kural İhlalleri Trafik Kazalarının Önemli Nedeni

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Önüne geçilemeyen trafik kazalarının nedenleri arasında ilk sıralarda kural ihlalleri geliyor. Sürücülerin birçoğu kavşaklarda bulunan "yol ver" trafik tanzim levhasının anlamını bilmediği için kural ihlali yaparken, uzmanlar kurallara uyulduğunda kazaların azalacağına, can ve mal kaybının önüne geçilebileceğine dikkat çekiyor.

Her gün bir çok kişi trafik kazalarında hayatını kaybederken, bir çok kişi yaralanıyor, maddi kayıplar meydana geliyor. Önüne geçilemeyen kazaların nedenleri arasında kural ihlalleri öne çıkıyor. Sürücülerin küçük ihmal olarak bildiği, özellikle şehir içi trafiğinde çok sık karşılaşılan "yol ver" trafik tanzim levhası, kazalarının önlenmesi noktasında büyük görev üstleniyor. Trafik tanzim işaretlerinden "yol ver" anlamına gelen ters üçgen şeklindeki işaretin bulunduğu yol katılımları ve kavşaklarda sürücülerin diğer araçlara yol vermesi gerekiyor. Sürücülerin birçoğunun kavşaklarda bulunan bu önemli 'yol ver' levhasının anlamını bilmemesi ise dikkat çekiyor. Bazı sürücüler, "yol ver" trafik levhasını "yol boyu yasak işareti", "yaya yok", "girişi olmayan yol" olarak bildiğini belirtirken; trafik işaretinin anlamını bilen sürücüler ise kuralları uyduklarını ifade etti.

"Araçlar birbirine yol vermediği takdirde sıkıntılar meydana gelir"

Kavşaklardaki kazaların azaltılması için 'yol ver' levhasını gören sürücülerin diğer araçlara yol vermesi gerektiğine dikkat çeken Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, "Yol ver levhası ters üçgen trafik levhalarının içerisinde tek ters üçgendir. Başka ters üçgen levhamız yoktur. Bu levha ne işe yarar denildiği zaman, yolun kesiştiği kavşaklarda diğer araçlara yol vermesi gerektiği anlamını taşır. Yani döner kavşağa yaklaşıyorsunuz, bir kavşağa gireceksiniz ya da ana yola çıkacaksınız burada da bu levha vardır. Bu levhayı gören sürücüler kesinlikle diğer araçlara yol vermesi gerekir. Araçlar birbirine yol vermediği takdirde sıkıntılar meydana gelir. Trafik kazaları meydana gelir, can ve mal kaybına sebep olur" dedi.

"Aracınızın hızlı olması kazaları atlatır anlamına gelmez"

Sürücülerin birçoğunun hızlı, agresif, sinirli ve çok umursamaz olduğunu söyleyen Ceylan, "Bazı sürücülerimiz, benim arabam hızlı, ben hemen geçerim diye düşünüyor. Belki senin araban güçlü olabilir, hızlı olabilirsin ama burada yol hakkı var. Yani geçiş hakkı var. Kimin geçiş hakkı varsa ona yol verilmesi gerekir. Yani sizin aracınızın hızlı olması kazaları atlatır anlamına gelmez. Orada başka büyük bir tehlikeyi meydana getirebilir. Bir kavşakta siz hızlı dönerseniz, kavşağa hızlı girerseniz ya da virajı hızlı dönerseniz başka bir kazaya sebebiyet verebilirsiniz. Belki yol vermediğiniz kişiyle kaza yapmazsınız ama orada başka bir kaza meydana gelir" şeklinde konuştu.

"Kanuni bir düzenleme yapılarak levhaların anlamlarının tamamen hatırlatılması faydalı olur"

Trafik kurallarına uyulmadığı zaman trafik kazalarının meydana geldiğine değinen İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, "2017 yılından sonra sürücü belgesi sahibi olanlar bu kuralların hepsini biliyorlar ama 2017'den önce sürücü belgesi almış olan sürücülerimiz yeni eklenen daha sonradan eklenen derslerden ve levhalardan haberi olmuyor. Dolayısıyla şu da var, 5 ila 10 yıl hiç araç kullanmamış sürücülerimiz de var. Yani 10 yıl sonra araç sahibi olmuş, trafiğe çıkmış. Sonra trafik levhalarını ve kurallarını unutmuş olabiliyor veya o levhayı hiç fark etmeyenler de var, aracı çok dalgın kullananlar da var. Dolayısıyla kanuni bir düzenleme yapılarak hem bu levhaların anlamlarının tamamen hatırlatılması, unutulanların tekrar öğrenilmesi şeklinde sürücü belgeleri değiştirilirken bir tamamlayıcı eğitim almasını önemsiyoruz. Yol levhasına ve diğer trafik kurallarına uymadığı zaman trafik kazaları meydana geliyor. Burada can ve mal kayıpları meydana gelebilir" diye konuştu. - KONYA