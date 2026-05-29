Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu Başladı

Kurban Bayramı tatilinin henüz üçüncü gününde dönüş yoğunluğu başladı. Pazartesi günü mesaiye başlayacak olan çok sayıda vatandaşın erkenden yola çıkmayı tercih etmesi, Türkiye'nin en önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Kocaeli geçişinde trafik hareketliliğini artırdı. Tatili memleketlerinde ve turizm bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle birlikte, Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde özellikle İstanbul yönünde araç yoğunluğu oluştu. 9 günlük tatilin sonunu beklemek istemeyen sürücüler, otoyollarda akıcı yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri, yoğunluğun artmasıyla birlikte otoyol güzergahlarında denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler sürücülere hız limitlerine uyulması, takip mesafesinin korunması ve yorgun şekilde direksiyon başına geçilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Dönüş hareketliliğinin pazar günü daha da artması bekleniyor. - KOCAELİ